Wen er maar aan: speeksel afstaan aan de politie

ARNHEM - Even blazen voor een alcoholtest is bekende kost, even speeksel afstaan voor een drugstest niet. Toch maken Gelderse agenten steeds vaker gebruik van het nieuwe testmiddel. Ook wijkagent Linda Wilbrink uit de gemeente Lingewaal is om: 'Dit is echt een heel fijn middel.'

Vrijdagavond gebruikte de agente de test voor het eerst. 'Het ging om een groot verkeersongeval waarbij we uit wilden sluiten dat er drugs in het spel was.'

Wattenstaafje

Waarvoor eerst een bloedtest nodig was om drugsgebruik vast te stellen, kan tegenwoordig worden afgedaan met een simpel wattenstaafje. De wijkagent: 'We nemen speeksel af, duwen het wattenstaafje in het testapparaat en na wat schudden krijg je de uitslag.'

Hoe liep het vrijdagavond af? 'De drugstest was negatief, er was dus geen drugs in het spel', vervolgt Wilbrink. 'Maar het is toch weer een extra zekerheid.'

Het enige nadeel is volgens de agente dat de test niet op alle soorten drugs aanslaat. Cocaïne, opiaten (zoals heroïne), marihuana en methamfetamines worden door het apparaatje herkend.

Veel xtc

Voorlopig wordt het apparaat enkel gebruikt bij een direct vermoeden op drugsgebruik. 'Het is nog niet zo dat we grootschalige drugscontroles zullen gaan houden zoals dat bij alcohol gebruikelijk is', benadrukt Wilbrink.

Wel heeft ze de test altijd bij zich. 'Bij geweldsincidenten kom je bijvoorbeeld vaak xtc tegen, dat kunnen we nu gelijk testen.'