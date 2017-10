Code geel voor vannacht: 'Windstoten tot 80 kilometer per uur'

Er kunnen windstoten voorkomen van 80 kilometer per uur. 'Zondagochtend neemt de wind geleidelijk weer af en in de middag zijn de zware windstoten verdwenen', aldus het KNMI.

Zondag wordt mooi

Volgens MeteoGroup in Wageningen verloopt de rest van de zondag best redelijk. Het wordt 12 tot 13 graden met veel ruimte voor de zon. Geniet er nog even van, aankomende week zal de bewolking overheersen.

Weervrouw Moniek Wulms vertelt er alles over: