Burgemeesters: 'Te weinig hulp voor verwarde personen'

Eerder dit jaar werd via de politie Oost-Nederland al duidelijk dat het aantal mensen in de regio (Gelderland én Overijssel) die zich verward gedroegen met 15 procent was toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. In Doetinchem verdubbelde in de afgelopen jaren het aantal gedwongen opnames. Van 25 in 2012 tot 71 in 2017.

Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, herkent de problematiek in de zorg en opvang. 'Er is meer geld nodig, maar het is ook hoe je het organiseert. In de instelling zijn minder bedden beschikbaar, maar mensen hebben wel zorg nodig. Dan moet je dat wel, bijvoorbeeld, in de buurt opbouwen. En dat blijft echt achter.'

Geen klein vraagstuk

Volgens Boumans kunnen de gemeenten dit niet zelf oplossen. 'Wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar dit is geen klein vraagstuk. Dus nieuw kabinet, Den Haag. Pak je kans.'