Helemaal naar Texas om te barbecueën, maar ook voor 100.000 dollar

Dit weekend staat voor beiden nog een 'opwarmertje' op het programma, over twee weken staat het duo op de grootste barbecuewedstrijd ter wereld. En die is in de staat Alabama.

'Ze hebben zich in Nederland geplaatst met een wedstrijd voor steaks, toen zijn ze uitgenodigd', vertelt Dirk Zwart van het restaurant waar Remko regelmatig barbecuet. Volgens Dirk is zo'n grote wedstrijd zeker niet makkelijk: 'Het gaat niet over spekjes en worstjes maar over hele speciale hamburgers en steaks.'

Zestien uur wachten

Barbecueën moet tijdens de wedstrijden op z'n Amerikaans. 'Dat gaat echt low-slow. Pulled pork ligt bijvoorbeeld een uurtje of zestien op de barbecue', zegt Zwart. Helemaal Amerikaans wordt het vlees van Remko en René niet. 'Ze hebben hun eigen sausjes mee en natuurlijk Nederlandse Old Amsterdam kaas. Ze willen zich echt onderscheiden.'

100.000 euro

Buiten dat de twee het een enorme eer vinden, staat er ook nog een grote prijs klaar waarvoor ze strijden. 'De winnaar van de beste hamburger tijdens de grote wedstrijd krijgt 100.000 dollar', weet Zwart.

Foto: Remko Winkelaar