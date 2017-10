Woede na opstappen VVD-leider Ermelo: 'Dit is zetelroof'

ERMELO - VVD-fractievoorzitter in Ermelo, Désirée Meijsen, stapt op en begint haar eigen partij: Ermelo-liberaal. Bij de lokale fractie zijn ze not amused: 'Wat ze nu doet is zetelroof, moreel verwerpelijk', aldus het VVD-bestuur.

Meijsen zegt te stoppen door een moeizame samenwerking binnen de lokale VVD, waardoor een onwerkbare situatie zou zijn ontstaan. Ze geeft haar zetel niet terug maar begint dus een eenmansfractie, en daar zijn haar voormalige partijgenoten niet blij mee. Andere fractievoorzitter Dat Meijsen geen fractievoorzitter zou blijven was al bekend. Op 21 september werd Herma van der Weide-van ’t Hof benoemd tot fractievoorzitter voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 'De ledenvergadering heeft Meijsen het dringende advies gegeven niet op de kandidatenlijst plaats te nemen', vertelt bestuurlijk teamleider Hans van Zetten. 'Dat ze nu vertrekt en haar zetel meeneemt is een complete verrassing.' De partij had gehoopt dat Meijsen haar termijn binnen de fractie zou uitdienen, schrijft de lokale VVD in een persbericht. Meijsen was sinds 2012 actief voor de lokale VVD, eind 2015 werd ze fractievoorzitter. Razend populair was de politica niet. 'Ze had in 2014 nauwelijks voorkeurstemmen', schrijft de VVD Ermelo. Meijsen was zaterdagmorgen niet bereikbaar voor een toelichting op haar besluit zelfstandig verder te gaan. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl