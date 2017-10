Snorfietser drinkt veel te veel en moet voorlopig fietsen

Foto: Facebook/politie Wijchen

WIJCHEN - De bestuurder van een snorfiets moet voorlopig met de fiets. Hij raakte in Wijchen zijn rijbewijs kwijt, omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. De man van 19 had bij een blaastest voor een beginnende bestuurder vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

De snorfietser reed in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.10 uur met zijn vriendin op de Herenstraat in Wijchen en moest aan de kant op last van de politie. Agenten vermoedden dat hij gedronken had. En dat bleek te kloppen. De man moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl