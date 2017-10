Leegstand winkels Nijmegen gehalveerd, andere plaatsen hebben het lastig

NIJMEGEN - De leegstand bij winkelpanden in de Nijmeegse binnenstad is in een jaar tijd meer dan gehalveerd en van 18,4 naar 7,3 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Detailhandel Nederland. In andere Gelderse steden is de stemming minder positief, vooral Arnhem heeft te kampen met veel leegstand.

De sluiting van de Topshelf-vestigingen in Arnhem en Nijmegen is nog niet in deze cijfers meegenomen. De winkel in Nijmegen is al dicht en die in Arnhem sluit binnenkort.

In Arnhem stond op 1 juli 12,6 procent van de winkelpanden leeg, tegenover 10,5 procent een jaar eerder. Dit percentage loopt met de sluiting van Topshelf dus nog op. Het beeld van Nijmegen wordt daarmee ook iets minder rooskleurig.

In Apeldoorn is de aantrekkende economie nog niet terug te zien in minder leegstand. Daar steeg het percentage in een jaar tijd met 3 procent. De bezette winkeloppervlakte in Ede bleef nagenoeg gelijk.

