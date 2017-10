Bladblazen in het bos. Dat is van levensbelang, zegt de boswachter

BERG EN DAL - Op de Duivelsberg bij Berg en Dal kijken wandelaars de laatste tijd raar op. Midden in het bos wordt volop blad geblazen. 'Wie geeft opdracht voor deze waanzin', vraagt Rob zich af op Twitter.

Boswachter Thijmen van Heerde reageert: 'Ik ben de trotse opdrachtgever namens Staatsbosbeheer. Er zit namelijk een heel mooi verhaal achter.'

En dat verhaal is simpel, de paden in het bos moeten bladvrij blijven.

Paden blijven zichtbaar

'De Duivelsberg is een natuurgebied van slechts 125 hectare met 263.000 unieke bezoekers per jaar. Het is van levensbelang dat die bezoekers op de wandelpaden blijven', aldus de boswachter.

Door het bladblazen blijven de paden voor bezoekers zichtbaar. 'Met al een paar centimeter naast het pad lopen heb je de kans dat je bijzondere flora kapot trapt.'

Ook helpt het bladblazen bij het sneller opdrogen van de wandelpaden. Van Heerde: 'Zo voorkomen we erosie.'