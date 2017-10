Brokkenpiloot gaat op de loop na veroorzaken botsing

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft vrijdagavond de veroorzaker van een ongeluk opgepakt. Dit gebeurde nadat de automobilist er na de botsing te voet vandoor was gegaan. Wie na het veroorzaken van een ongeluk die plek verlaat, is strafbaar.

Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur op de N325 ter hoogte van het Velperbroekcircuit. Een witte bestelauto knalde achterop een auto, raakte daarna de vangrail en kwam voor de andere wagen tot stilstand. Meteen zette de bestuurder die verantwoordelijk was voor de botsing het op een lopen. De man had ook een bijrijder bij zich en die raakte gewond. In een ambulance ging het slachtoffer naar het ziekenhuis. De bestuurder van de aangereden auto mankeerde niets. Een bergingsbedrijf haalde beide auto's weg. Een rechter kan iemand voor het verlaten van de plaats van een ongeluk bestraffen met een celstraf van maximaal 3 maanden of een geldboete van 3.800 euro.

