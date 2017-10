Autobrand 'nummer zoveel' in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een autobrand in de wijk Malburgen in Arnhem is in de nacht van vrijdag op zaterdag op tijd ontdekt. Toch raakte een geparkeerde bestelbus beschadigd.

Kort na halftwee werd het beginnende brandje in de Andoornstraat ontdekt. De brandweer was er snel en wist erger te voorkomen. Het vermoeden bestaat dat het vuur is aangestoken. De politie onderzoekt de zaak. Arnhem zucht al geruime tijd onder autobranden. Dit jaar zijn het er tientallen. In de nacht van donderdag op vrijdag brandde een auto uit aan de Thomas a Kempislaan. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl