Wintertijd: meer ongelukken op de weg en check je lichten

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur terug. Om 3.00 uur gaat de wintertijd in. U kunt dus een uurtje langer blijven liggen. Dat is een voordeel. Maar nadelen zijn er ook: er gebeuren meer ongelukken.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzocht enkele jaren geleden de gevolgen van het ingaan van de wintertijd voor het verkeer. Wat bleek: na het ingaan van de wintertijd doen zich meer verkeersongelukken voor. Daarbij vallen ook meer slachtoffers dan anders. Pas op voor boetes Het aantal ongelukken ligt in het najaar sowieso hoger, zegt de SWOV. Die denkt dat er meer ongelukken gebeuren, doordat het gedurende de wintertijd langer donker is, zowel 's ochtends als 's avonds. De boetes voor slechte verlichting in het verkeer zijn trouwens niet mis. Klik hier voor de bedragen. Hoe zit het eigenlijk met de wintertijd? Weerman Tom van der Spek van MeteoGroup legt het uit: Afschaffen maar? Er gaan stemmen op om de zomer- en wintertijd af te schaffen. 'Er is veel onderzoek naar gedaan, maar de economische voordelen zijn nooit aangetoond. Het heeft geen enkel nut om de klok ieder half jaar een uur te verzetten', zegt lichtdeskundige Toine Schouten. 'Het ontregelt bij heel veel mensen het slaap- en waakritme. Er zijn genoeg landen die helemaal geen zomer- en wintertijd hanteren en daar zie je geen problemen. Dus waarom niet gewoon afschaffen?' Dan tot slot nog een praktisch probleem, want hoe onthoud je wanneer de klok vooruit dan wel achteruit moet. Dat zochten de Straatkonijnen van Omroep Gelderland uit. En wat dacht u van dit ezelsbruggetje: je-wint-er-tijd mee. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl