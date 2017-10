Zwaargewonden na twee botsingen tegen bomen

BERGHAREN - Twee automobilisten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag bij afzonderlijke ongelukken zwaargewond geraakt. Dit gebeurde in Bergharen en Bern bij Zaltbommel. Beide bestuurders botsten tegen een boom.

Het ongeluk in Bergharen gebeurde rond 0.55 uur op de Kortendijk. Personeel van een traumahelikopter verrichtte medische hulp. Het slachtoffer is in kritieke toestand per ambulance overgebracht naar het Radboudumc ziekenhuis in Nijmegen.

Circa anderhalf uur later raakte een automobilist uit het Brabantse Woudrichem op de Bergsche Maasdijk in Bern bij Zaltbommel van de weg. Ook hij botste tegen een boom.

Het slachtoffer raakte bekneld. Een passerende automobilist en een vrachtwagenchauffeur konden op de onverlichte weg de wagen maar ternauwernood ontwijken. Ze waarschuwden de hulpdiensten en verleenden eerste hulp. De brandweer haalde de man uit de auto. Daarna is de man naar het UMC in Utrecht overgebracht.

De toedracht van beide ongelukken wordt onderzocht.