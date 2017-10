A1 deels afgesloten vanwege berging gekantelde vrachtwagen met melk

Voor het bergen is de afslag Hoenderloo richting Amersfoort enkele uren afgesloten. Op die manier kunnen de bergingsvoertuigen ongestoord hun werk doen.

Hoe de vrachtwagen kon kantelen, is niet bekend. De chauffeur is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen werd naar de invoegstrook geschoven. Het ongeluk zorgde enige tijd voor een file in beide richtingen.

Duizenden liters melk

Eerder dit jaar kantelde al een andere vrachtwagen van hetzelfde bedrijf in Arnhem. Hierdoor kwamen duizenden liters melk in een sloot terecht.

