Fabian Serrarens ziet een stabiel De Graafschap tegen Fortuna

DOETINCHEM - Fabian Serrarens besliste de wedstrijd door in zijn derde basisoptreden op rij de 2-0 te maken. 'Toen kwamen zij er niet meer doorheen.'

Serrarens speelt nu al een aantal weken als aanvallende linkermiddenvelder. 'Ik ben geen linksbuiten, maar zak ook in en doe verdedigend veel mee. Ik ben natuurlijk ook rechtsbenig en heb inderdaad een beetje een vrije rol in het team.'

De Graafschap won, dankzij een fraaie 2-0 na prachtig werk van Van den Hurk, op karakter. 'Het was een prima avond. Ik denk dat we stabiel waren. We hebben weinig weggegeven en zij zijn toch een counterploeg met veel creativeit voorin. We hadden aanvallend nog meer kunnen brengen en ook in de tweede helft op het einde hadden we de score nog kunnen uitbouwen.'

De Achterhoekers doen prima zaken op de ranglijst. 'Wij verdienen het ook om bovenin mee te doen. Het ontbrak tot nu toe vaak aan het afmaken van de kansen', stelde Serrarens. 'Maar over het algemeen zijn wij altijd de betere ploeg. Het kan nog een mooi seizoen worden.'