NEC-trainer Bogers: twee scenario's voor promotie

NIJMEGEN - Het doel van NEC dit seizoen is duidelijk: promoveren.

"Er zijn twee scenario's", weet trainer Adrie Bogers. "We moeten promoveren en liefst rechtstreeks, maar anders via de play-offs. Dit hebben we maar binnen, maar we waren wel afhankelijk van Fortuna. Dat is gelukt en daar ben ik blij mee. We gingen er ook vanuit dat we het zouden halen, maar iedereen ging er wel heel makkelijk vanuit. Je moet het wel eerst doen."

"We hebben het vanavond in grote lijnen goed gedaan, maar soms laten we nog wat dingen liggen, ook in verdedigend opzicht. En we moeten er nog een paar meer maken, dat kan beter en moet ook beter. Maar we hebben een behoorlijke reeks neergezet."