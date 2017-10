Bewoners Overasselt en Nederasselt tegen komst windmolens

OVERASSELT - Inwoners van Overasselt en Nederasselt zijn tegen de komst van windmolens in het uiterwaardengebied tussen beide plaatsen. Dat blijkt uit een enquête onder circa 150 huishoudens. Naar aanleiding van de uitkomsten is er ook een actiecomité opgericht: 'Wind van Voren'.

Een projectontwikkelaar wil drie tot vijf windmolens bouwen in het uiterwaardengebied. Daar werden de huishoudens enkele weken geleden over geïnformeerd. Een aantal bewoners startte hierop de enquête.

Hieruit kwam dat een grote meerderheid van die huishoudens tegen de komst van de windmolens is. Volgens de initiatiefnemers van de enquête is deze uitslag 'een krachtig signaal' richting de gemeente Heumen dat er 'geen draagvlak bestaat' voor de realisatie van de windmolens.

Passende locatie

Het actiecomité wil voorkomen dat de windmolens in het gebied komen. Het comité hecht er belang aan 'dat er zorgvuldig wordt bepaald wat een passende locatie ervoor is'.

Er is ook overleg geweest met de wijkraden in Grave. Deze hebben zich ook uitgesproken tegen de komst van de windmolens. In de gemeenteraad van Grave is unaniem een motie aangenomen om de komst ervan te voorkomen.