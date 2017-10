VIDEO: Kraamfeest voor pasgeboren orang-oetan

Moeder Samboja hield haar spruit nog wel beschermend tegen zich aan, waardoor het jong niet altijd even goed te zien was voor publiek.

Bekijk de beelden van moeder en kind (tekst gaat verder onder de video)

Met de komst van dit aapje leven er nu drie generaties orang-oetans in de Apenheul. Voor het park is het de eerste orang-oetanbaby in twee jaar. Op dit moment leven er 11 orang-oetans in Apenheul.

Het pasgeboren aapje heeft nog geen naam. Leuke suggesties zijn welkom op onze Facebookpagina.

