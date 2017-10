Henk de Jong: 'En nu een pot bier, want het is hier feest'

DOETINCHEM - De Graafschap won op karakter van Fortuna en slaat de weg naar boven in. 'Dit is een hele mooie', jubelde trainer Henk de Jong.

De Graafschap was de terechte winnaar op De Vijverberg die bevolkt werd door ruim 9 duizend toeschouwers. 'Dit is toch weer prachtig man, met die mensen die er vol achter stonden. Ik heb genoten', reageerde Henk de Jong die door de zege aanhaakt met De Graafschap bij de bovenste ploegen in de eerste divisie.

'Fortuna kwam er snel uit in het begin. Ze hebben echt gevaarlijke spitsen. Nou, daar kwamen we goed doorheen en langzaam namen we het over. Na de 1-0 van Daryal hadden we het goed onder controle', keek De Jong terug op de vooral meeslepende wedstrijd.

De Jong was lyrisch over de assist van Van den Hurk bij de 2-0. 'Een fantastische pass. Ja, natuurlijk moet hij de 3-0 ook maken, maar ik kijk vooral naar het positieve', nam de Fries de invaller in bescherming.

De Graafschap doet goede zaken en verpestte een Limburgs feestje in Doetinchem. De Jong: 'Ben je gek, daar wil je niet aan meewerken als je thuis speelt. We gaan nu mooi omhoog. Het is hier feest boven en wij nemen ook een pot bier. Ik wens Fortuna heel veel succes. Echt een goede ploeg gezien en dat komt ook helemaal goed met ze.'