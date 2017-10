'Advocaat in Posbankmoord stopt na ontdekken familieband'

RHEDEN - De advocaat van een van de verdachten van de Posbankmoord stopt met de verdediging, omdat hij verre familie is van de weduwe van het slachtoffer. Dat meldt De Gelderlander.

In 2003 werd Alex Wiegmink uit Drempt vermoord op de Posbank bij Rheden. In de zaak staan de verdachten Souris R. en Frank S. terecht. Woensdag was de eerste zitting van het hoger beroep. Mark Nillesen is de advocaat van S.

Deze week ontdekte weduwe Greet Wiegmink dat Nillesen een achterneef van haar is. De weduwe is een volle nicht van de moeder van de advocaat. Ze hebben elkaar voor het hoger beroep nooit ontmoet of contact gehad. Om die reden herkenden ze elkaar niet.

Tweede advocaat

Volgens de krant zegt Nillesen in een officiële verklaring: 'Het was voor mij onmogelijk om ook maar enig vermoeden van een familieband te kunnen hebben. Desalniettemin zal ik niet langer de verdediging voeren.'

Nillesen was de tweede advocaat van S. Tot juni voerde Annet Laeyendecker de verdediging namens de verdachte.

Zie ook: Advocaat Posbankmoord wil onderzoek naar omstreden 'Mr Big'-methode