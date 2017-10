Vrouwen Achilles'29 afgedroogd door FC Twente

ENSCHEDE - De vrouwen van Achilles'29 hebben vrijdagavond voor de vierde keer dit seizoen verloren. De ploeg van trainer Robert de Pauw werd met maar liefst 7-0 afgedroogd door FC Twente.

De Groesbekers begonnen desastreus aan de wedstrijd. Al na drie minuten opende Joëlle Smits de score voor de thuisploeg. Kika van Es - die vorig seizoen bij Achilles'29 speelde - zette met een afstandsschot nog voor rust de 2-0 op het scorebord.

De tweede helft leek een kopie van de eerste. Ook hier werd binnen drie minuten door FC Twente gescoord. En weer was het Smits die het doelpunt op haar naam kreeg. Tien minuten later was het Sabrine Ellouzi die de 4-0 binnenschoot. Een eigen doelpunt van Achilles'29 en doelpunten van Ellen Janssen en Anne Bhagerath bepaalden de eindstand op 7-0.

Stand

Door de nederlaag blijven de vrouwen van Achilles'29 voorlaatste in de eredivisie voor vrouwen. Alleen nummer negen Excelsior Barendrecht heeft minder punten (nul) dan de Groesbekers (vier).

Zie ook: International Kika van Es naar Twente