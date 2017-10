Primeur voor Nijmegen: Romeins schip voor het eerst in Nederland

NIJMEGEN - De Romeinen zijn zaterdag en zondag voor even terug in Nijmegen. Dan organiseert de Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas de Traianus Regatta. Tijdens deze roeiwedstrijd vaart er op de Spiegelwaal een replica mee van een Romeins Galeischip. Dit is een schip dat wordt aangedreven door zowel roeiers als zeilen.

Het originele schip voer in de eerste eeuw na Christus op onder andere de Rijn. Het vaartuig diende als patrouilleschip om de grenzen van het Romeinse Rijk te bewaken.

De replica werd in 2008 door het LWR Römermuseum Haltern am See en de Universiteit van Hamburg gebouwd. Ze gebruikten hiervoor de gegevens van opgegraven scheepswrakken in Duitsland. Het schip kreeg de naam Victoria en voer op verschillende plekken.

Voor het eerst in Nederland

Vorig jaar werden afspraken gemaakt om het vaartuig naar Nederland te halen. Tijdens de Traianus Regatta in Nijmegen is Victoria voor het eerst in ons land te zien.

Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Romeinen.NU

Wethouder Ben van Hees mag zaterdag om 12.00 uur de eerste trip maken met het schip. Daarna kunnen ook andere geïnteresseerden meevaren én meeroeien.

Romeinse legerplaats

In Nijmegen lag ooit de belangrijkste Romeinse legerplaats. Dat had te maken met de aantrekkelijke ligging aan de Waal tussen heuvels en bossen.

Ook gaf een hoger gelegen deel extra bescherming tegen gevaren over land. En maakte de Waal handel en verkeer mogelijk. Romeinse soldaten en burgers leefden zo'n 450 jaar in Nijmegen.