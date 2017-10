Liveblog: De Graafschap helpt NEC tot nu toe in strijd om spannende periodetitel

TUSSENSTAND 1-0

63e: daar gaat Anthony van den Hurk komen. Tegenwoordig bankzitter. Het is de tweede wissel. Ars gaat eraf. Eerder al kwam Receveur voor El Jebli op het middenveld.

53e: gevaarlijk schot van linkerflank van Ospitalieri zoeft maar net voorlangs het doel van de Superboeren.

50e: Het blijft spannend, ook na rust. Andrew Driver met de ingooi. De Graafschap speelt nu richting de Spinnekop, de fanatieke aanhang.

2e helft gestart met ongewijzigde ploegen. Aantal toeschouwers: 9200

Fans van Fortuna houden moed op de kille Vijverberg. Het is nu 1-0 en omdat NEC al met 2-0 leidt gaat de periodetitel vooralsnog naar Nijmegen.

RUSTSTAND in Doetinchem 1-0

Ook de Limburgers blijven hartstochtelijk zingen en steunen Fortuna. Zoals de zaken er nu voor staan pakte NEC de periodetitel.

40e: gevaarlijke situatie voor het doel maar Bednarek is opnieuw attent.

39e: geel voor Marc Diemers van De Graafschap. Het is een meeslepend duel waarin beide ploegen scherpe duels uitvechten.

35e: het publiek geniet van een intens duel met veel spanning. De wisselwerking met de fans is zoals zo vaak prachtig op De Vijverberg! Het is een open wedstrijd tot nu toe.

32e: GOAL!! De Graafschap op 1-0 door een doelpunt van Daryl van Mieghem! De vleugelflitser mag alleen door op Santos en schuift beheerst raak.

21e: Twee kansen voor De Graafschap kort achter elkaar! Eerst een kopbal van notabene de kleine Van Mieghem na goed werk Driver. Vervolgens een nog grotere kans voor Ars. Zijn inzet wordt gekraakt door Braun.

Henk de Jong geeft aanwijzingen. Beginfase is voor Fortuna.

6e: daar is de tweede, veel grotere kans. Fortuna dicht bij de 0-1. Dianessy stuit op keeper Bednarek. De sfeer in het stadion in Engels. Veel gezang uit beide kampen.

Als sporter wil je altijd spelen. En dus is reserve zijn vreselijk...

1e: meteen is Fortuna gevaarlijk. Ospitalieri recht op Bednarek af.

Door: verslaggever Richard van der Made

20:00 uur: Het is druk vanavond op De Vijverberg! Wedstrijd gaat beginnen

19.55 uur: de bronzen stier staat klaar. Voor de periodekampioen. Maar of die vanavond op De Vijverberg valt is nog zeer de vraag..

19.50 uur: Het uitvak; nu wel vol met Fortuna fans. Pakken zij de periode of gaat De Graafschap NEC een handje helpen door thuis te winnen?

19.50 uur: Andrew Driver in gedachten verzonken. Nog even terug naar de kleedkamer voor de laatste peptalks.

Geniet mee....

19.35 uur: een ontspannen warming-up vooralsnog

19.30 uur: Zoals altijd staat er druk op bij De Graafschap. Een goed gevulde Vijverberg en De Graafschap dat op jacht wil naar de top 5. Henk de Jong tovert een glimlach tevoorschijn.

19.25 uur: De trekker staat voor de deur van het stadion. Niet te missen!

19.20 uur: Voetbal verbroedering. Fans van De Graafschap samen met die van Fortuna Sittard. Zo kan het ook!

19.15 uur: Sunday Oliseh, succesvol als coach van Fortuna Sittard. De Nigeriaan speelde onder meer voor FC Köln, Ajax (1997-1999) en Borussia Dortmund. Hij was ook 54 maal actief voor de nationale ploeg van Nigeria.

19.10 uur: NEC, Jong Ajax en Fortuna hebben allemaal 17 punten. De Amsterdammers dingen niet mee in periodetitels. Fortuna heeft een positief doelsaldo van +12. NEC moet het doen met +6. Met andere woorden: bij winst pakken de Limburgers de eerste periode.

19.05 uur: De opstellingen der beide ploegen. En de naambordjes van de trainers. Oliseh speelde nog voor Ajax. Geen verrassingen.

19.00 uur: het uitvak voor fans van Fortuna. Nu nog rustig...

19.00 uur: De aanhang van Fortuna Sittard verzamelt zich bij Cafe Masselink op steenworp afstand van het stadion. Het uitvak zal vol zitten vanavond want de Limburgers kunnen de play-offs veilig stellen in Doetinchem.

18.50 uur: De Vijverberg ligt er fraai bij. Het veld is, ook dankzij het EK voor vrouwen afgelopen zomer, nog steeds in een prima staat.