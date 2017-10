Nu al Zevenheuvelenkoorts; verkenning parcours

NIJMEGEN - Het duurt nog drie weken, maar de koorts voor de Zevenheuvenloop in- en bij Nijmegen begint al toe te nemen. Een groep van 200 lopers uit heel Nederland gaat vandaag zelfs al het parcours verkennen.

De hardlopers worden daarbij ook nog eens begeleid door loopcoaches die de route goed kennen en de lopers precies kunnen uitleggen waar ze onderweg op moeten letten.

De lopers komen voor ze de weg opgaan bij elkaar in de hardloopwinkel van Theo van Maanen in Nijmegen. Bij hem konden de lopers zich opgeven voor deze speciale training.

Van Maanen opent in bijzijn van de hardlopers en Zevenheuvelenloop-directeur Ronald Veerbeek een pop-upstore bij zijn winkel met Zevenheuvelenloop-attributen. Hier is onder andere het officiële shirt van de loop te krijgen.

Na de opening gaan de lopers in groepen van 20 het parcours verkennen. De Zevenheuvelenloop is in het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 november.