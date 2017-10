'Jammer dat het stopt'; grote teleurstelling over verdwijnen Aardhuis

Het Aardhuis is het voormalige jachtchalet van koning Willem III op de Veluwe. Het Aardhuis staat boven op de Aardmansberg. Het gebouw werd eind vorige eeuw ingericht als museum met een stijlkamer en een grote zaal in de authentieke staat. Bij het huis hoort ook een wildpark met herten en zwijnen. Ook deze dieren zijn hun toekomst niet zeker. Het Kroondomein overweegt ze namelijk om af te schieten.

De sluiting op 29 oktober betekent het einde voor het werk van drie betaalde krachten en tientallen vrijwilligers. Wilma Poolen is sinds 15 jaar betaald beheerder. Daarvoor deed ze 15 jaar vrijwilligerswerk bij het Aardhuis: 'Jammer dat het stopt. Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt. Ik ben nu 61 jaar en moet op zoek naar ander werk.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Voorzitter Jan Bekking van stichting het Aardhuis zal de gezelligheid van de medewerkers onderling missen: 'Ik ben niet boos maar vind het wel jammer dat dit nu in deze vorm stopt. We hebben het Aardhuis tot grote hoogte gebracht. Nog één weekend en dan gaan de deuren dicht. Maar niet voordat we zondag met alle vrijwilligers en betrokkenen een gezellige avond hebben.'

'We krijgen de kogel'

De sluiting komt hard aan bij gids Ger Louwe. 'We kunnen gaan en dat vind ik heel jammer.' Louwe is heel erg geschrokken door de sluiting en weet niet meer hoe het nu verder moet. 'We krijgen echt de kogel van het Kroondomein.' Hij gaat nu druk op zoek naar ander werk als gids.

Wanneer het Aardhuis weer opengaat voor publiek is nog niet bekend. Cindy Timmer van Kroondomein Het Loo: 'Dat hangt van verschillende zaken af. Het streven is in de loop van volgend jaar'.