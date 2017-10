Fietsers krijgen sneller groen licht tijdens regenbui

APELDOORN - Een uitvinding waar heel fietsend Nederland blij mee zal zijn. In Apeldoorn krijgen fietsers sneller groen tijdens een regenbui.

Dit gebeurt door een koppeling van een regenradar met verkeerscentrales. Op deze manier hoopt het bedrijf Cleantech Regio het fietsen meer te stimuleren.

Dankzij de voorspellingen uit de regenradar weten de verkeerslichten dat er een bui op komst is. Deze kunnen dan alvast extra voorrang geven aan de fietser. Met de korte wachttijden bij verkeerslichten kan een fietser een regen- of hagelbui voorblijven.

In gebruik

Een van de plekken waar de koppeling in gebruik is, is de kruising Molenstraat-Centrum en de Quarles van Uffordlaan in Apeldoorn. Deze ligt tussen de drukke centrumring en de snelle fietsroute Deventer-Apeldoorn.

Als het hier gaat regenen, krijgt de fietser ten opzichte van het autoverkeer op de centrumring dubbel zo vaak groen. Dit gaat wel ten koste van de doorstroming van het autoverkeer.

