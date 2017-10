Liveblog: NEC op 3-1 thuis tegen Jong Utrecht

NIJMEGEN - NEC gaat vanavond voor de vijfde competitiezege op rij thuis tegen Jong FC Utrecht. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 3-1

75e: De Graafschap op 2-0, dat betekent de periodetitel en de bronzen stier naar NEC. Jong Ajax staat inmiddels voor, dus die koppositie komt er niet.

73e: Steeven Langil vervangt Arnaut Groeneveld.

68e: Maar meteen alweer de 3-1 van NEC door Ted van de Pavert.

66e: Onoplettendheid bij NEC achterin en Ould-Chikh slaat toe: 2-1

64e: Na een terugspeelbal krijgt NEC een vrije trap op een paar meter van het doel, maar die wordt verprutst.

61e: Aanvoerder Mart Dijkstra speelt geen gelukkige wedstrijd.

59e: Jong Ajax maakt gelijk in Eindhoven. Dat betekent dat NEC dan in punten gelijk komt, maar op doelsaldo tweede blijft. Tenzij er nog flink aan de score wordt gewerkt vanavond.

57e: Mooie actie van Ferdi Kadioglu, maar zijn schot met links mist kracht.

55e: Mo Rayhi heeft de laatste vijf wedstrijden vier doelpunten gemaakt. Vanavond lukt het nog niet.

52e: Jong Utrecht heeft wat meer balbezit na rust, maar echt gevaar komt daar niet van.

50e: Vier doelpunten en acht assists: imponerende cijfers voor Arnaut Groeneveld.

46e: Al mot ik krupe klinkt weer, dus dan begint de tweede helft.

FC Eindhoven staat voor tegen Jong Ajax, dus NEC is nu ook virtueel koploper in de eerste divisie.

45e: De ruststand is 2-0.

44e: Geel voor Ted van de Pavert.

43e: Jong Utrecht bakt er werkelijk helemaal niks van. Als NEC doorzet, kan de score hier hoog oplopen.

39e: Calvin Verdonk, de linksback van NEC, die het niet echt druk heeft.

35e: Braken is dichtbij zijn tweede doelpunt, maar de bal gaat voorlangs. Jong Utrecht wordt in deze fase helemaal zoekgespeeld.

33e: En omdat De Graafschap nu ook voorstaat tegen concurrent Fortuna, kan NEC de periodetitel pakken

32e: Hij het hoogste rendement van iedereen: Arnaut Groeneveld slaat weer toe, hij komt naar binnen en plaatst de bal keurig in de hoek: 2-0.

30e: Eindelijk weer wat actie, een aardig schot van Mo Rayhi, Heus kan redden.

29e: Het is een echte gaapwedstrijd in De Goffert. De goal van Braken was tot dusverre het enige hoogtepunt.

25e: Joris Delle heeft opvallend veel moeite met een schot van Velanas.

23e: Bij NEC waren ze een paar jaar geleden boos dat FC Utrecht Sylla Sow wegplukte uit de jeugdopleiding, maar de aanvaller komt voorlopig niet verder dan Jong Utrecht.

18e: Keurig overigens hoe Braken niet een raar individueel juichtmoment houdt, zoals zoveel spelers tegenwoordig, maar dat hij naar Frank Sturing rent om hem te bedanken.

16e: En daar is de openingstreffer, Sven Braken slaat toe na een dieptepass van Frank Sturing.

11e: Het is nog niet enerverend in De Goffert.

9e: Jong Utrecht speelt in paars en roze. Het is weer eens wat anders.

5e: De fans van NEC zijn geen liefhebbers van beloftenteams.

3e: NEC zet Jong Utrecht direct onder druk.

20.00 De spelers zijn er klaar voor. NEC tegen Jong Utrecht kan beginnen.

19.56 Een periodetitel levert 52.000 euro op en deze trofee: de foeilelijke bronzen stier.

19.54 De vlaggenistjes zijn er klaar voor.

19.51 De reserves van NEC hebben er toch nog wel lol in.

19.49 Afgelopen dinsdag in de beker stond hij nog in de basis, maar in de competitie is Joshua Smits tweede keus.

19.42 De spelers zijn bezig met hun warming up.

19.33 De stadionspeaker heeft de acht meegereisde supporters van Jong Utrecht hartelijk welkom geheten.

19.28 NEC is dit seizoen thuis nog ongeslagen. Alleen Emmen wist een punt mee te nemen uit De Goffert, de andere wedstrijden werden gewonnen.

19.23 Sven Braken komt als eerste het veld op.

19.10 Dit zijn de elf die het gaan doen namens NEC.

Delle; Joppen, Sturing, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.

19.08 Wojciech Golla (foto), Robin Buwalda en Jari Schuurman ontbreken door blessures. Anass Achahbar zit nog bij Jong NEC en Suently Alberto is geschorst.

19.05 Het is de eerste keer dat NEC tegen Jong Utrecht speelt.

19.00 NEC kan de eerste periodetitel binnen halen. Dan moet De Graafschap punten afsnoepen van Fortuna Sittard.