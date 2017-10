Slachtoffer seksueel misbruik start #ikluister: 'Belangrijk dat mensen luisteren'

ARNHEM - Het is de laatste twee weken hét onderwerp op sociale media: #metoo. Met deze hashtag gooien vrouwen én mannen op Twitter en Facebook de schaamte van zich af en komen zij er openlijk voor uit dat zij te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of misbruik. Coach en ervaringsdeskundige Ivonne Meeuwsen uit Arnhem is een nieuwe hashtag begonnen: #ikluister.

'Om aan te geven hoe belangrijk het is dat er ook mensen zijn die luisteren naar de verhalen', vertelt Meeuwsen bij de Week van Gelderland van Omroep Gelderland. 'We hoeven het allemaal niet goed te doen of te weten wat je moet zeggen als iemand zo'n verhaal vertelt. Het is wel belangrijk dat je luistert.'

De hashtag #metoo werd bij het grote publiek bekend door de Amerikaanse actrice Alyssa Milano. Zij wilde dat slachtoffers van seksuele intimidatie of misbruik via deze hashtag hun stem lieten horen op sociale media. Aanleiding waren de verhalen van tientallen vrouwen die vertelden door de Amerikaanse producent Harvey Weinstein te zijn lastiggevallen of verkracht.

Slachtoffer seksueel misbruik

Meeuwsen - die werkzaam is als coach, hulpverleenster en schrijfster - deelde ook haar verhaal. Zij werd van haar twaalfde tot haar negentiende seksueel misbruikt door een vriend van de familie. Het misbruik vond drie tot vier keer per week plaats.

'Wat een misbruiker doet is vrienden worden met de ouders. Als die persoon de ouders binnen heeft, kan het kind nergens meer naartoe als het misgaat. Zo ging het ook bij mij. Hij stak mijn hand in zijn broekzak. Ik was twaalf jaar en onschuldig. Ik vond dat prettig. Hij was een grote man en ik bewonderde hem.'

De keer daarop veranderde dat. 'Toen hij mijn hand weer in zijn broekzak stak, zat daar geen zak meer in. Ik raakte meteen zijn geslachtsdeel aan. Ik voelde meteen dat dit niet oké was en dat ik dit niet wilde. Maar tegelijkertijd had ik het gevoel dat ik hier niets mee kon doen. Ik bevroor. Dat is ook een kenmerk van seksueel misbruik.'

'Je moest gehoorzamen'

Meeuwsen vertelde het niet aan haar ouders omdat ze 'er geen tekst voor had'. 'Je weet eigenlijk zelf niet zo goed wat er gebeurt, ondanks dat je weet dat het niet klopt.' Een andere reden is dat ze geleerd had om te luisteren naar volwassenen. 'Nee zeggen tegen volwassenen hoorde niet, je moest gehoorzamen.'

Na haar negentiende stopte het misbruik. De gevolgen waren echter lang merkbaar. 'Mensen denken dat je door misbruik alleen problemen hebt met seksualiteit. Was het maar zo dat alleen dat erdoor geraakt wordt! Ik kreeg problemen met autoriteit. De misbruiker was een autoriteit en ik was klein. En ik had veel concentratieproblemen.'

'Helen kan!'

Na tien jaar therapie heeft ze het misbruik een plaats kunnen geven. 'Het raakt me niet meer. Het is dus wel geheeld in die zin. En dat is ook mijn boodschap naar de buitenwereld: helen kan! Je kunt op een punt komen dat het misbruik een herinnering wordt met al je andere herinneringen. En dat je er dus geen last meer van hebt.'

Zie ook: Vijf jaar Centrum Seksueel geweld: meer aangiftes omdat alles onder één dak zit