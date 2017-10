Genieten van het donker? Dat kan hier!

ARNHEM - Schrik niet als het zaterdag 28 oktober wel heel donker is in de straten. Tijdens de laatste nacht van de zomertijd wordt er aandacht gevraagd voor lichtvervuiling tijdens het evenement de Nacht van de Nacht. In Gelderland organiseren natuurorganisaties verschillende nachtwandelingen om extra te genieten van het donker.

Lichtvervuiling is bij de organisatie al jaren een doorn in het oog. Zo worden onder andere sportvelden, snelwegen, kassen en parkeergarages de hele avond of zelfs nacht verlicht. De gevolgen zijn niet alleen groot voor flora en fauna, maar ook voor ons als mens. Het kan leiden tot slapeloosheid en stress. Vandaar dat de Natuur en Milieufederaties het evenement 'De Nacht van de Nacht' in het leven heeft geroepen en veel bedrijven meewerken om die nacht voor één keer het licht uit te doen. Hierbij een overzicht van alle nachtelijke activiteiten:



Stuifzandgebied

Normaal is het stuifzandgebied de Haere na zonsondergang niet toegankelijk, maar tijdens deze nacht is dat wel het geval. Beleef in dit natuurgebied hoe de omgeving verandert als de nacht begint te vallen. Welke dorpen zijn er in de omgeving te herkennen aan de lichtuitstraling? Voor meer informatie klik hier.



Avondwandeling Slijk-Ewijk

In Slijk-Ewijk wordt er een avondwandeling georganiseerd rondom 'Het Gat van Hage'. De wandeling is ongeveer 5 kilometer en begint om 19:00 uur. Meer weten? Klik dan hier



Veluwe in het donker

Tijdens deze nachtwandeling worden de donkerste plekken van het bos opgezocht, maar ook de open velden die donker lijken. Dit om het verschil waar te nemen en om de heldere sterrenhemel te bewonderen. Sterren die in een achtertuin niet te zien zijn. Ogen wennen snel aan het donker, en de dieren ook. In het donker zijn de dieren extra alert, en ze weten wanneer er onraad is. Ze kunnen goed horen en ruiken, en ook zien in het donker. Reeën slaan alarm bij onraad en laten dat duidelijk horen. Een houtduif vliegt weg van zijn slaapplaats, konijnen kruipen snel in hun burcht en ook muizen schieten weg. In het donker is een bosuil goed te horen, en tevens het geritsel van foeragerende dieren zoals een vos. “Nacht van de Nacht” is om stil te staan bij de invloed van kunstmatig licht op het donker zijn, en dat er toch nog donkere plaatsen zijn waar “natuurlijk” licht aanwezig is. Voor meer informatie klik dan hier

De berg op in het donker

Ook in Lochem kun je een wandeling maken op de Lochemse berg. Bij helder licht heb je prachtig uitzicht over het gebied. Vergeet geen stevige schoenen aan te trekken. Voor meer informatie klik dan hier

Beleef de Waal in stilte

Donker... water, ruisen... een uil, rust in de nacht! Een nachtelijke stiltewandeling langs de Waal. Wie wil dit nu niet? Meer informatie vind je hier