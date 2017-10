Geen nieuwe gevallen van open tbc in Vaassen

VAASSEN - Bij het grote tbc-onderzoek in Vaassen zijn geen nieuwe gevallen van open tuberculose (tbc) gevonden. Dat heeft de gemeente vrijdag bekendgemaakt.

Dinsdag zijn 715 mensen getest op tbc, nadat vorige week maandag werd bekendgemaakt dat in de overwegend Molukse wijk Berkenoord II open tbc was uitgebroken. 21 mensen in Vaassen en Apeldoorn hadden de ziekte opgelopen.

Uit het onderzoek van deze week bleek dat nog eens 27 mensen tbc hebben. Het gaat niet om open tbc, dus ze zijn niet besmettelijk voor hun omgeving.

Bij 112 mensen is vervolgens een longfoto gemaakt. Daarnaast is bij 98 mensen bloed afgenomen voor verder onderzoek. De uitslag daarvan volgt in de loop van volgende week.

Honderden telefoontjes

De GGD werd de afgelopen weken platgebeld over de open tbc. Er kwamen honderden telefoontjes binnen.

Per jaar worden in Nederland ongeveer 1000 mensen ziek van tbc. Veel meer mensen raken besmet, maar zij worden niet ziek en kunnen dan niemand besmetten. Van de 1000 zieken overlijden een paar mensen. De rest kan goed worden behandeld.

