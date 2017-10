Aansluiten en wachten: het was een drukke avondspits in Gelderland

Foto: ANP

ARNHEM - Wie gehoopt had snel thuis te zijn deze vrijdag, kwam bedrogen uit. Het was een drukke avondspits in Gelderland, vooral door ongelukken.

Op de A15 sloeg bij Herwijnen een auto over de kop. Voor dat ongeluk werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het verkeer moest via de vluchtstrook en dat leverde een fikse vertraging op. Bij Zevenaar op de A12 botsten twee auto's op elkaar. Daardoor was de linkerrijstrook korte tijd dicht. Op de A50 was het raak tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen door een ongeluk met meerdere auto's. Het stond flink vast omdat de rechterrijstrook werd afgesloten. Op het dieptepunt was de vertraging meer dan een half uur. Op de A1 bij knooppunt Beekbergen ligt nog altijd een gekantelde vrachtwagen met melk op de invoegstrook. De truck wordt pas vanavond laat weggehaald. Meer informatie over dat ongeluk is te lezen in dit bericht.