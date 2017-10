'Niet meer uit zee vissen, maar kweken', 200 experts samen in Burgers' Zoo

ARNHEM - Burgers' Zoo was deze week het epicentrum van de internationale aquariumwereld. Zo'n 200 experts uit 28 landen gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van publieke aquaria. Ze hebben besloten om nog meer samen te gaan werken en de uitwisseling van dieren en fokprogramma's te verbeteren en te intensiveren.

Burgers' Zoo is erg blij met de uitkomsten van het congres. 'We hebben echt goede stappen kunnen maken en goede afspraken voor in de toekomst', aldus woordvoerder Bas Lukkenaar. Zo zijn er afspraken gemaakt over kweken, wetenschappelijk onderzoek, bewustwording en uitwisseling van dieren.

Kweken

Een belangrijk punt op de bijeenkomst was het kweken van dieren. In de toekomst willen alle landen hier beter in samenwerken zodat aquaria in de toekomst helemaal zelfvoorzienend kunnen zijn. 'Hierdoor zal er geen verstoring meer zijn van het zeeleven in de wereld en hoeven we geen vissen meer uit de zee te halen', volgens Lukkenaar. het Arnhemse dierenpark is niet alleen de grootste kweker van gevlekte adelaarsroggen ter wereld, maar herbergt ook het op één na grootste levende koraalrifaquarium ter wereld.

Plastic soep

Ook hopen de aquaria beter en efficiënter wetenschappelijk onderzoek met elkaar te doen en bekijken ze de opties om bij mensen meer bewustwording te creëren. 'De globale problematiek van de plastic soep, de wereldwijde overvloed aan plastic afval dat dagelijks in de wereldzeeën gedumpt wordt kunnen we tegengaan met bewustwording' aldus Lukkenaar.