Tuinarchitecten slaan alarm: 'Code rood voor de natuur'

Nico Wissing (links) en Arnold van Vliet | Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Tuinarchitecten Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra slaan alarm. Het is volgens het duo code rood voor de natuur. Driekwart van de insecten is de afgelopen 25 jaar verdwenen en dat is desastreus. Ze zijn deze week daarom de petitie 'code rood voor de natuur' gestart, die in een paar dagen bijna 12.000 keer ondertekend is. Ook gaan ze dinsdag demonstreren in Den Haag.

'Zeven à acht jaar geleden werd al vastgesteld dat het slecht gaat met de insecten. Toen deze week die cijfers naar buiten kwamen, dachten Lodewijk en ik: we moeten er nu echt mee aan de slag', vertelt de Achterhoeker bij de Week van Gelderland van Omroep Gelderland. Wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen schreven in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One dat het bijzonder slecht gesteld is met de insecten in Europa. In 27 jaar is de hoeveelheid met meer dan 75 procent afgenomen. Cruciale rol 'En dat terwijl de mensheid voor de voedselvoorziening afhankelijk is van insecten', legt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit uit. 'Ze spelen een cruciale rol in de totstandkoming van ons aardse systeem. Zonder insecten vindt er bijvoorbeeld geen bestuiving plaats. Ook voor de afbraak van organische stoffen zijn insecten cruciaal.' 'Meer planten in de tuin' Uit het onderzoek komt naar voren dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw een cruciale rol speelt bij de teruggang van alle soorten insecten. Maar ook de luchtverontreiniging, de klimaatverandering en de verschraling van bloemrijke bermen zijn boosdoeners. Wissing: 'Het is belangrijk dat de overheid nu ander beleid maakt zodat er meer modernere landbouw is. Ook moet de ruimtelijke ordening anders en moeten de mensen bewuster worden gemaakt van de leefomgeving. Dus dat ze meer planten toelaten in hun tuinen en minder foute materialen gebruiken.' Zie ook: Heb jij ook minder last van muggen?

Het bericht in Trouw over de afname van insecten Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl