'Mooiste plekjes van Ruurlo nog nauwelijks ontdekt'

RUURLO - De schoonheid van de Achterhoek wordt vaak vooral vanaf de fiets bewonderd. Maar wie bereid is om die fiets een aantal uren te laten staan en een paar laarzen aan te trekken, stuit bij Ruurlo al snel op een aantal van de allermooiste plekjes die de Achterhoek rijk is. 'Zelfs door de inwoners van Ruurlo zelf zijn deze plekken nog nauwelijks ontdekt', zegt boswachter Dirk van den Brink van Staatsbosbeheer.

Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink loopt Dirk het Laarzenpad. De wandeling van zes kilometer toont het verrassend gevarieerde landschap van de Achterhoek. Langs monumentale boerderijen, statige lanen en verscholen vennetjes met her en der in het landschap doorkijkjes naar de grazende koeien in het weiland.

Goed paar laarzen

Doordat het gebied vooral in de wintermaanden vaak bijzonder nat is, is een goed paar laarzen geen overbodige luxe. In de iets drogere gebieden groeit struikheide. Hier voelt de levendbarende hagedis zich thuis. Een paar meter verderop sta je al snel met je voeten in het water. Daar heeft het pijpenstrootje de overhand genomen. Reeën zitten er volop in het gebied op steenworp afstand van Kasteel Ruurlo. Er is volop voedsel voor de dieren te vinden en ze kunnen zich goed schuil houden in het bos en tussen het hoge gras.

Hoogteverschillen

''Het Laarzenpad bestaat inmiddels 17 jaar', vertelt boswachter Dirk. En dat terwijl het aanvankelijk bedoeld was als tijdelijke wandelroute om de 100-ste verjaardag van Staatsbosbeheer te vieren. Al wandelend is goed te zien dat de weilanden vaak wat hoger in het landschap liggen. Dat waren van oudsher de drogere gebieden. Door het opbrengen van mest en heideplaggen is het hoogteverschil in de loop der jaren alleen maar toegenomen.

Altijd anders

Doordat de waterstand in het gebied snel verandert, ziet het landschap bij Ruurlo er iedere jaargetijde weer totaal anders uit. 'Wat nu een vennetje is, staat in de zomer vaak helemaal droog', legt Dirk van den Brink uit. 'En in juni staan de orchideeën in bloei.' Wandelen over het Laarzenpad is dan ook iedere keer weer een hele andere beleving.

Hier vindt u meer informatie over de wandelroute.

