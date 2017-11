"Het skelet van Arnhem": de oorlog door ogen van een kunstenaar

ARNHEM - Tijdens opnames van het Omroep Gelderland tv-programma Schatgraven zijn bijzondere litho's van de Arnhemse kunstenaar Hendrik Valk opgedoken. Het gaat om de series "Het skelet van Arnhem" en "Humor in een kapotte stad", bijzondere schetsen van de verwoeste stad in 1945.

De ruïnes van Arnhem zijn vlak na de oorlog veel gefotografeerd en gefilmd, maar kunstenaars voelen zich niet geroepen om tussen de puinhopen schilderijen te maken. Hendrik Valk is een uitzondering, hij legt de verwoestingen vast in een serie litho's. De tekeningen zijn in twee mapjes uitgegeven met als titels "Het skelet van Arnhem" en "Humor in een kapotte stad".

Ingekleurd

Een klein aantal litho's is gedeeltelijk ingekleurd en daardoor waarschijnlijk waardevoller dan de zwart-wit versie. Valk meent dat er na de oorlog wel veel vraag zou zijn naar dit soort prenten, maar dat valt tegen. Volgens zijn dochter zijn er zelfs exemplaren vernietigd of weggegooid omdat de verkoop een fiasco werd. Dat betekent wel dat er minder dan de 200 oorspronkelijke setjes overblijven en de waarde dus stijgt.

"Het skelet van Arnhem" laat vooral de enorme verwoestingen in het Arnhemse stadshart zien en "Humor in een kapotte stad" moet blijkbaar wat verlichting bieden. Daarin vooral grappig bedoelde tekeningen zoals een auto die uit een woning steekt ("de ondergedoken auto dook op"). Want zo meent Valk "humor heeft ons in de oorlog op de been gehouden, dus zal dat ook nu doen".

Valk gaf les aan de kunstacademie in Arnhem en ontwikkelde zich tot een bekend kunstenaar die een beetje aanleunde tegen kunstenaarsgroep De Stijl. Hij overleed in 1986 in zijn woonplaats. Veel van zijn vroege werk is tijdens de oorlog verloren gegaan.