'We schieten het vlees gewoon zelf'; familie Harmsen vertrekt naar Namibië

Het idee kwam van dochter Nicole en haar partner Ron. Via via kwam het gezin erachter dat de eigenaren van de lodge daar stoppen met hun werkzaamheden. 'Toen dachten we: dat lijkt ons wel wat', vertelt Nicole. Ze ziet voor zichzelf een toekomst in het buitenland. 'Het is in Nederland gewoon allemaal een stuk lastiger en daar krijgen we deze kans.'

Niet veel met Afrikaanse keuken

Ron gaat daar de keuken leiden en dat wordt nog spannend. 'Ik heb zelf niet zoveel met de Afrikaanse keuken', zegt Ron. Maar hij ziet wel mogelijkheden. 'Het koken daar gaat heel anders en ik denk dat het een spannende uitdaging is. Ik hoop de Afrikaanse met de Franse keuken te combineren en het liefst met een modern tintje. De keuken is nu ook gedateerd en we kunnen er echt iets leuks van maken.'

Ook het verzamelen van het vlees gaat op de Afrikaanse manier, vertelt Marcel, de vader van Ron. 'We gaan niet naar de slager, we schieten het gewoon zelf.'

Yogaworkshops

Voor de ouders van Nicole is het ook een spannende tijd. 'We hebben een hele bewuste keuze gemaakt dat de kinderen het gaan doen. Wij kunnen ondersteunen.' De vrouw van Marcel, Renee, gaat yogaworkshops geven en Marcel helpt met de logistiek.

Ik vertrek

Marcel vertelt dat ze zijn benaderd door het programma Ik vertrek, 'maar het gaat te goed met ons'. Omdat ze de lodge overnemen wordt het allemaal makkelijker.

Met vergunningen was het nog wel even spannend. 'Je krijgt alleen een vergunning als je werkgelegenheid creëert, en dat hebben we gedaan', vertelt Nicole. De familie gaat ook dingen missen. Het weer bijvoorbeeld, vertelt Marcel. 'Daar is alleen maar zomer en zomer.'

De files in Nederland gaan ze missen als kiespijn. 'Want daar is ruimte en tolerantie en verdraagzaamheid.' In november gaan de heren, de dames komen iets later.

