18-jarigen vast voor inbraak in kapsalon De Steeg

DE STEEG - Twee 18-jarige mannen uit Heelsum en Rheden zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ingerekend voor een inbraak in een kapsalon aan de Hoofdstraat in De Steeg.

Buurtbewoners werden rond 03.00 uur gewekt door glasgerinkel en ander kabaal. Gewaarschuwde agenten stelden bij aankomst vast dat er was ingebroken bij de kapsalon. Na een zoektocht in de omgeving werden de beide 18-jarigen al fietsend en met volle tassen aangetroffen op de Schaarweg. De Heelsumer kon direct worden aangehouden. De Rhedenaar probeerde weg te komen maar kon uiteindelijk op de Laakweg worden aangehouden. Hij raakte lichtgewond toen hij tegen de achtervolgende politiewagen botste en viel. De twee zitten voorlopig vast voor onderzoek en verhoor.