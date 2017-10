De knuffel van Jorrit (14) doet wat hij zelf niet meer kan

Jorrit uit Meteren spreekt door zijn autisme maar weinig met leeftijdsgenootjes en is door een maag-darmziekte ook nog eens aan bed gekluisterd. Hij kan niets eten (zelfs niet proeven), heeft geen gevoel meer in zijn voeten, is heel snel moe en ligt altijd aan een paal vol infusen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Happy

Knuffel Happy is de beste vriend van Jorrit. De knuffel zorgt eigenlijk voor drie dingen; hij doet wat Jorrit leuk vindt, zoals schaken en gamen.

Maar hij ondergaat ook de medische dingen die Jorrit ondergaat; van echo's in het ziekenhuis tot een prikje. En het derde is misschien nog wel belangrijker; hij doet wat Jorrit graag had willen doen, maar nu niet meer kan. Zoals boomklimmen, iets eten en reizen.

Stadion van Real Madrid

Dat reizen doen replica's van Happy nu voor Jorrit. Na een oproep van zijn moeder op Twitter namen vrijwilligers Happy mee naar het buitenland, onder meer naar Japan, het lievelingsland van Jorrit. Daar at Happy sushi, keek hij rond en hij ging veel op de foto. Die foto's kwamen weer bij Jorrit, die zo op afstand kon meegenieten. Happy is ook al in het stadion van Real Madrid geweest.

Moeder Anne Strik is overdonderd door het succes van Twitter. 'Social media is vaak iets waar heel veel negatiefs op geplaatst wordt. Maar onze oproep werd zo snel opgepikt. Je ziet dat veel mensen iets goeds willen doen.'

Alle delen van de wereld

Ze zegt dat er veel aanbiedingen voor Happy binnengekomen zijn, maar ze houdt vast aan het plan dat Jorrit voor de knuffel in gedachten heeft.

Alle avonturen zijn nu gebundeld in het boek, met foto's van Happy in alle delen van de wereld. Zaterdag is de presentatie in de bibliotheek van MFC- Meteren.