Henk Fraser: het kan zondag tegen PSV ook een tactisch steekspel worden

ARNHEM - PSV is koploper in de eredivisie, Vitesse staat derde en dus is zondag het duel tussen beide ploegen een echte topper. Vitesse won echter nog nooit in Gelredome.

PSV moest donderdagavond onder het toeziend oog van trainer Henk Fraser voluit gaan in de beker tegen Volendam. Pas na 120 minuten stond het 0-2 en ging PSV dus door. 'Ja het zou een voordeeltje voor ons kunnen zijn. Maar je ziet, ze winnen uiteindelijk toch wel. En een aantal basisspelers deed ook niet mee.'

Nog steeds pijn

Vitesse had midweeks eens geen verplichtingen, omdat het al werd uitgeschakeld voor de beker door hoofdklasser Swift en pas komende donderdag weer speelt in de Europa League. Fraser had het liever anders gezien. Hij baalt nog steeds. 'Als ik dan naar die wedstrijden kijk deze week, doet het nog steeds pijn. Ik ben ook bang dat ik dat gevoel het hele seizoen niet meer kwijt raak. Ik vind het nog steeds een gemiste kans.'

Goede luizenploeg

Fraser hoopt zondag (12.30 uur) uiteraard op een mooie wedstrijd voor het thuispubliek. 'En ook voor jullie hoop ik op kansen over en weer en aanvallend voetbal. Dat willen wij het liefst ook. Maar wij mogen PSV niet in de kaart spelen. En andersom zullen zij ook zo denken. Het kan daarom zijn dat we een tactisch steekspel krijgen, zonder dat het heel verdedigend hoeft te zijn. Maar je ziet wel vaak dat de ploeg met het minste balbezit wint. PSV vind ik een super goede luizenploeg. En dan in de goede zin van het woord. Ze zijn in staat heel weinig weg te geven en ze scoren altijd wel. Maar dat doen wij ook dit seizoen. En we hebben zelf ook pas acht tegengoals geïncasseerd.'

Echte winnaar

PSV kende een slechte start van het seizoen, maar is inmiddels de trotse lijstaanvoerder met vijf punten voorsprong op Ajax en zes op Vitesse. Fraser is positief over de ploeg uit Eindhoven. 'Luuk de Jong is helemaal terug, voor ons misschien op een vervelend moment. En Marco van Ginkel vind ik echt een uitstekende speler', zegt Fraser. 'Nee, niet gemeen maar wel een echte winnaar. Die soms ook super professionele overtredingen maakt. Ik ben ook heel tevreden over onze middenvelders. Maar in dat opzicht kunnen Foor en Bruns nog wel een voorbeeld nemen aan een speler als Van Ginkel.'

Mason Mount

Bij Vitesse beginnen waarschijnlijk dezelfde spelers als zondag toen Vitesse indruk maakte en met 4-0 won bij SC Heerenveen. Toch liet Fraser weten dat hij nog twijfelt aan een basisplaats voor Mason Mount. 'Het zijn op dit moment die 12 spelers die het meest in aanmerking komen.' Mount speelde vorige week tegen Zulte Waregem, maar Navarone Foor speelde drie dagen later ijzersterk tegen Heerenveen en lijkt daarom komende zondag in elk geval zeker van zijn plaats.

Vitesse trainde vrijdag besloten. Dat gebeurde nog altijd zonder de geblesseerden Maikel van der Werff en Arnold Kruiswijk. Verder liet Fraser weten over iedereen te kunnen beschikken.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz en Linssen.