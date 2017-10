Ook glasvezelbundeling in Achterhoek-West

ULFT - Inwoners van de buitengebieden van Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem kunnen zich vanaf 21 november inschrijven voor de aanleg van glasvezel. Bij een deelname van 50 procent wordt er ook daadwerkelijk glasvezel aangelegd in het buitengebied.

'Snel internet is onontbeerlijk voor een leefbare en economisch vitale regio. Jong en oud heeft het nodig voor werk, studie, hobby of 'zorg op afstand', zegt wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem namens de drie gemeenten.

'Wij zijn dan ook blij dat we in CIF de partner hebben gevonden die ons buitengebied digitaal gaat ontsluiten en roepen onze inwoners op deze kans te grijpen', stelt Lambregts. 'De reeks succesvolle glasvezelcampagnes bevestigen dat het aanbod en de aanpak goed aansluiten bij de verwachtingen van bewoners en bedrijven in het gebied', vult directeur Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf aan.

Bewoners van zo'n 5500 adressen kunnen kiezen uit vier abonnementsaanbieders en betalen daarnaast 12,50 euro per maand voor een glasvezelnetwerk. Zo'n actie wist in andere gemeenten, waaronder Oost-Gelre en Aalten, eerder al het benodigde percentage te halen. De gemeente Bronckhorst heeft gekozen voor een andere constructie met aanbieder KPN.