Voormalig huis markante Daan Modderman op monumentenlijst

DENVER - Het voormalige huis van de markante paardenman Daan Modderman in De Steeg komt op de gemeentelijke monumentenlijst. Het huis heet De Haverkist en staat aan de Diepesteeg.

Daan Modderman was een van de grondleggers van het aangespannen rijden in Nederland en hij bekleedde tal van functies in de hippische wereld. In 1982 was hij chef d'équipe toen het Nederlands team goud won.

De markante Modderman kreeg later ook landelijke bekendheid als tv-persoonlijkheid door zijn optreden in het programma Showroom van de NCRV. Hij had ook een knecht, Jacob Sies, met de bijnaam Happy. Schrijver Simon Carmiggelt heeft in Het Parool diverse Kronkels geschreven over deze knecht.

Op YouTube is nog een aflevering van Showroom nog te vinden.

Geen elektriciteit

Modderman ging in 1938 samen met zijn tweede vrouw in het huis wonen. Het was een woning zonder enig comfort. Er was geen elektriciteit en water kwam uit een pomp. Licht kwam van olielampen. In 1991 is Modderman overleden en werd hij begraven op Heiderust in Rheden.

Enkele inwoners van de gemeente Rheden hadden begin dit jaar aan de gemeente Rheden gevraagd waarom het huis niet op de gemeentelijke monumentenlijst stond. Uit het archief van de gemeente bleek dat er in de jaren negentig wel naar is gekeken, maar doordat er toen geen toestemming was om ook het interieur te inspecteren is het huis nooit op de lijst gekomen.

Nu kwam die toestemming er wel. Uit de inspectie bleek dat het huis aan de voorwaarden voldoet om op de monumentenlijst te zetten.