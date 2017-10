Arnhemse danseres krijgt prijs van Beatrix

ARNHEM - De Arnhemse danseres Kim van der Put krijgt op 13 november de aanmoedigingsprijs uitgereikt door prinses Beatrix. Ze krijgt de prijs van Stichting Dansersfonds'79 in het DeLaMar Theater in Amsterdam voor haar technische dansstijl waarin de jury potentie ziet voor de toekomst.

Van der Put ontvangt de prijs aan het begin van het Nederlands Balletgala, de jaarlijkse benefietvoorstelling van het fonds. Sinds 2012 danst Kim bij Introdans in Arnhem. Op dit moment speelt ze in de voorstelling Mediterranee.

Van der Put is verrast door de prijs. 'Een grote waardering is het natuurlijk. Dit had ik totaal niet verwacht. Je hebt geen flauw idee naar aanleiding waarvan ze dit zo beoordeeld hebben. De jury zit in de zaal op een willekeurig moment en je ziet niet dat zij er zijn. Voor mij is dit heel bijzonder.'

Potentie

Foto: Introdans

De jury schreef over Van der Put: 'Ze heeft laten zien dat ze heel terecht een plaats op het danstoneel inneemt: ze heeft een stevige technische beheersing, is alert, kan zich in- en aanpassen aan de stijl en sfeer van een choreografie en toont een duidelijke potentie tot verdere artistieke groei.'

Gegroeid als danseres

Zelf herkent ze het beeld dat ze de afgelopen jaren enorm gegroeid is in haar rol binnen de groep. 'Mijn rol is veranderd. In het begin was ik heel onzeker, dan begin je onderaan en je leert alles mee. Je bent niet echt zichtbaar eigenlijk. Door de jaren heen is dat veranderd, mede door leukere rollen in mijn ogen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, dan oog je anders op toneel.'

Voor haar is het heel bijzonder dat ze de aanmoedigingsprijs uit handen van Beatrix ontvangt. Ze ontmoette haar 14 jaar geleden, toen Van der Put voor het eerst bij het gala aanwezig was. 'Ik ben nu 25. In het eerste jaar waarin ik meedeed was ik 11 en mocht Beatrix een bloemetje geven. Ik durfde niets te zeggen. Dat is wel grappig. Nu krijg je iets moois terug.'

Andere prijswinnaars

Foto: Introdans

Naast Van der Put krijgen ook Timothy Poucke en Anna Tsygankova een prijs uit handen van de prinses. De Amerikaanse choreograaf Stephen Shropshire krijgt een speciale prijs.