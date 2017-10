Raad Zaltbommel trekt aan de noodrem over huisvesting Polen

Foto: Omroep Gelderland

ZALTBOMMEL - De huisvesting van arbeidsmigranten in voormalig partycentrum Heeren van Suylighem in Zuilichem is voorlopig van de baan. De gemeenteraad wil dat het huisvestingsbeleid dat deze zomer is vastgesteld voorlopig niet wordt doorgevoerd.

Aanleiding was de onrust die in het dorp was ontstaan naar aanleiding van een plan van een ondernemer om op het terrein van het voormalige partycentrum 200 à 400 Polen te gaan huisvesten. De gemeenteraad wil nu dat er eerst opnieuw naar het beleid van de gemeente gekeken gaat worden. Wethouder Adrie Bragt wilde aanvankelijk gesprekken met de klankbordgroep over het project nog doorzetten, maar ook hier is de raad tegen. De wethouder gaf hier uiteindelijk aan toe. Begin deze maand ontstond veel ophef over het plan voor opvang van Polen. Rond de 250 inwoners van Zuilichem kwamen naar een informatieavond om hun onvrede te uiten. Die onvrede leidde donderdagavond tot een motie van de raad om het beleid opnieuw onder de loep te nemen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl