Leerling verslikt zich in druif; hulpdiensten rukken uit

ZELHEM - De schrik zat er goed in bij leraren, leerlingen en buurtbewoners van de Jan Ligthartschool in Zelhem. Daar verslikte een leerling zich vrijdagochtend in een druif. De politie, ambulance en zelfs een traumahelikopter rukten uit naar de school.

Met de leerling gaat het inmiddels goed, zegt directeur van de school Tom Meeusen tegen Omroep Gelderland: 'Ik heb net contact gehad en gehoord dat hij alweer over de eerste hulp huppelt.'

Meeusen vertelt dat leraren snel en adequaat hebben gehandeld en de jongen meteen in een zijligging hebben gelegd. 'Daardoor kreeg hij meer lucht en met de politie aan de telefoon hebben we de druif er weer uit kunnen krijgen.' De jongen is daardoor al die tijd bij bewustzijn gebleven en ter observatie meegenomen naar het ziekenhuis.

Ouders op de hoogte

Volgens Meeusen ontstond er commotie in de buurt. 'Als er ambulances en politie naar een basisschool rijden, is dat best wel zorgwekkend.' Hij heeft alle ouders en gezinnen al een mail gestuurd en hoopt zo dat de rust weer terugkeert. Inmiddels is er ook iemand van slachtofferhulp op de school.