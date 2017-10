Kat overleeft bizarre rit van 60 kilometer

WEZEP - Een kat heeft op de A28 bij Wezep een autorit achter de kiezen die hij niet snel vergeet. Het beestje hing 60 kilometer lang slechts een paar centimeter boven het asfalt en moest de gehele weg zijn hoofdje ophouden.

Een familie uit Friesland was onderweg naar de dierentuin in Amersfoort. Ter hoogte van Zwolle begon de auto kuren te vertonen. Iets verderop, bij Wezep, kwam de auto zonder stroom te zitten. Een berger is ter plaatse gekomen en heeft de auto verplaatst naar de parkeerplaats.

'De schuldige' was een kat die al die tijd onder de auto had gehangen. Om het dier te bevrijden, moest er een wiel worden weggehaald en moest er een kap worden verwijderd. Ook de V-snaar moest verwijderd worden.

Een medewerkster van de Dierenambulance kon de kat vervolgens voorzichtig loskrijgen. De kat heeft zijn linkerachterpoot gebroken, zegt de dierenambulance tegen de Stentor.