Wordt Rico uit Heteren 'gekroond' tot knapste van de wereld?

ARNHEM - Rico Mallee is nu de knapste man van Nederland. Maar wordt hij ook 'gekroond' tot mooiste man van de wereld? Vanaf 21 november gaat de inwoner van Heteren de strijd aan met 58 mannen uit de rest van de wereld. 'Ik ga alles geven tijdens de World Final.'

De International Man Hunt-verkiezing is de oudste Misterverkiezing ter wereld en vindt dit jaar plaats in Bangkok. Rico Mallee vertegenwoordigt Nederland als 'Mister Netherlands' in de Taiwanese stad.

Tijd om even kennis te maken.

Hoe zien je dagen er uit tijdens de verkiezing?

'Op 21 november komen we aan in Bangkok', zegt Mallee. 'Vanaf dat moment wordt er op je gelet. Hoe gaan we als deelnemers met elkaar om? Hoe geef je interviews, ben je toegankelijk? Ik lig dus onder een vergrootglas.'

Alle 'Misters' nemen ook een cadeau uit hun eigen land mee, dit wordt geveild op een grote veiling. De opbrengst gaat naar een weeshuis in de buurt. Mallee weet nog niet wat hij mee gaat nemen als cadeau. 'Niet iets wat heel erg voor de hand ligt. Ik wil laten zien dat ik over het cadeau heb nagedacht.'

Waar letten ze eigenlijk op tijdens zo'n verkiezing?

Tijdens zo'n verkiezing zijn er verschillende rondes. Zo is er bijvoorbeeld een galaronde, de swimwear en vrijetijdskleding. 'De galaronde is mijn persoonlijke favoriet. Je draagt in deze ronde een mooi pak, naar mijn mening staal je dan meer mannelijkheid en volwassenheid uit. Ik voel me daar het prettigst bij.'

Daarnaast wordt er door de jury op een aantal standaardzaken gelet, zoals antwoorden tijdens de vragenronde, persoonlijkheid, elegantie en je loopje over het podium. 'Je moet wel een beetje elegant over het podium lopen en niet als een houterige boer', lacht Mallee. 'Maar iedereen die meedoet aan deze verkiezing is een professional, dus slechte loopjes zullen er niet zijn.'

Wat zijn je kansen?

Tijdens de International Man Hunt verkiezing doen 58 deelnemers uit evenveel landen mee. 'Het is moeilijk in te schatten wat mijn kansen zijn. Je weet als deelnemer van te voren niet waar ze naar op zoek zijn. Ieder jurylid geeft punten aan de deelnemers, het is dus deels een kwestie van smaak. Maar ik hoop op een top 10 plaatsing. '

En wat als je wint?

Als winnaar krijg je een gouden Man Hunt ring, natuurlijk een sjerp en een geldprijs van 10.000 dollar. Ook ontvang je een modellencontact twv 30.000 dollar.

Op 27 november is de World Final, dan weten we of Rico Mallee uit Heteren de knapste man van de wereld is.