ZEVENAAR - 'Een vrouw pakte mijn handen en zong spontaan het Ave Maria. Ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik aan dat moment terug denk', aldus Christa Veraart uit Zevenaar.

In 2013 begon Christa als gastvrouw in het Braamhuis, een inloophuis voor mensen die op wat voor manier dan ook te maken hebben met kanker.

Christa is inmiddels voorzitter van het inloophuis. 'Wij proberen mensen te helpen door ze een plek te bieden waar ze in contact kunnen komen met lotgenoten, waar je wat kunt drinken en deel kunt nemen aan activiteiten, waarbij de mens centraal staat en niet de ziekte.'

Bijzondere ontmoetingen

Een gastvrouw maakt veel bijzondere en ontroerende momenten mee, vertelt Christa. 'Iedereen knokt, alleen de één heeft geluk en de ander helaas niet. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Zo kwam ik een keer in gesprek met een vrouw die niet met haar familie over haar begrafenis kon praten, omdat dit te dichtbij kwam. Tijdens een bezoek aan ons huis kwam dit onderwerp ter sprake.'

'Wat bleek nu? Zij vond het een naar idee dat mensen haar in de kist zouden zien liggen. Ik heb haar toen wat suggesties gegeven van alternatieven. Zo ontstond er een gesprek en dat heeft haar toen zo geholpen dat ze het vervolgens ook met haar kinderen durfde te bespreken.'

Hoofd leegmaken

Voor het Omroep Gelderland-programma Gelderland Helpt volgde presentator Sonja Booms samen met een aantal gasten een cursus Tai chi bij het Braamhuis.

Deze cursus wordt gegeven door Francis Arntz en is bedoeld voor mensen om even hun hoofd leeg kunnen maken: 'Het gegeven van de kanker blijft. Maar het is wel mooi dat er een methode is waardoor je inziet dat er ook ontspanning blijft bestaan. En de ontdekking: je hebt kanker, maar je bent het niet!'

Het Braamhuis is op zoek naar gastvrouwen/heren en een activiteitencoördinator. Lijkt het u leuk om aan het werk te gaan bij dit bijzondere huis? Kijk dan op de site www.gelderlandhelpt.nl