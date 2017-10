De wint-er-tijd (mee) staat voor de deur!

ARNHEM - De klok gaat een uur achteruit van zaterdag op zondag nacht. Maar wat kan je allemaal in dit extra uur doen?

Dat zochten de StraatKonijnen van Omroep Gelderland voor je uit. Een uur extra slapen ligt wel erg voor de hand. Daarom hier wat verfrissende ideeën, die je inspiratie geven of natuurlijk zelf uit kan voeren.



https://youtu.be/S-eOFsi9rFw



In heel Europa wordt de klok om 03:00 een uur terug gezet naar de standaardtijd, ook wel de wintertijd genoemd. In het voorjaar gaat de klok weer vooruit en dat betekent dat het 's avonds langer licht is.

Ezelsbruggetjes

Heb je veel moeite met het onthouden of de klok in de winter achteruit gaat en in de zomer vooruit? Wij hebben hier wat ezelsbruggetjes om het te houden:

- je wint-er-tijd mee

- Het weer gaat in het voorjaar vooruit en in het najaar achteruit

- Korte broek aan betekent korter slapen, lange broek aan betekent langer slapen

- De dagen worden korter; er is minder tijd en dus gaat de klok terug

- Voorjaar gaat de klok vooruit en in het najaar achteruit