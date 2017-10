Wereldkampioene naar Zevenheuvelenloop

Foto: EPA

NIJMEGEN - Rose Chelimo doet mee aan de Zevenheuvelenloop in Nijmegen. De hardloopster uit Bahrein veroverde in augustus in Londen de wereldtitel op de marathon.

Bij de mannen werd eerder al tweevoudig winnaar Joshua Cheptegei vastgelegd. De Oegandees gaat een aanval doen op het wereldrecord. De 27-jarige Chelimo krijgt zondag 19 november concurrentie van onder anderen de Ethiopische Sofia Assefa en de Oegandese Mercyline Chelangat, die in september de Dam tot Damloop op haar naam schreef. Vastenburg doet voor derde keer mee Jip Vastenburg uit Doorwerth doet voor de derde keer mee aan de Zevenheuvelenloop. In 2015 verloor zij nipt de eindsprint om de winst. Bij de mannen is Khalid Choukoud favoriet voor de titel van snelste Nederlander. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl