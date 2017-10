Een nachtje het museum voor uzelf?

ARNHEM - Altijd al eens een museum een nachtje voor uzelf willen hebben? Het Museum Arnhem biedt u die kans.

Voordat het museum met een grootscheepse verbouwing begint, wordt een overnachting weggegeven. Twee personen mogen de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 november in de Rijnzaal doorbrengen. 'De mooiste zaal van het museum, met uitzicht op de Rijn.' Er staat een luxe bed klaar.

De winnaars mogen ronddwalen door de museumzalen en komen zo oog in oog te staan met schilderijen van Carel Willink, Jan Mankes en Marlene Dumas. Ze krijgen een privérondleiding.

De overnachting in de Rijnzaal wordt uitgezet via Facebook en Instagram. Mensen maken pas kans als ze onder het bericht op die pagina's een persoon taggen in een reactie. Na loting wordt op 3 november de winnaar bekendgemaakt. Hij of zij mag een logé meenemen.