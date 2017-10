Wethouder Rheden stapt op na meldingen over grensoverschrijdend gedrag

RHEDEN - Wethouder Tjebbe Vugts van de gemeente Rheden stapt op na meldingen over zijn gedrag. Dit meldt de gemeente op haar website. De gemeente doet onderzoek naar de meldingen.

Vugts is wethouder voor het CDA. Hij is belast met de portefeuille sociaal domein. Vugts was vanaf 2010 wethouder in de gemeente. Andere collegeleden nemen zijn taken voorlopig waar.

Grensoverschrijdend gedrag

Een woordvoerder meldt dat het grensoverschrijdende gedrag is gemeld door collega's van Vugts. De meldingen gaan over zijn gedrag op de werkvloer.

CDA-fractie aangeslagen

CDA-fractievoorzitter Bert de Lange zegt dat de fractie is aangeslagen door de gebeurtenissen. 'In mijn rol als fractievoorzitter is er intensief contact geweest over de gebeurtenissen. Er waren meldingen over zijn gedrag als wethouder, die moet je serieus nemen. Ik heb tegen hem gezegd dat hij moet nadenken wat deze gebeurtenissen voor hem als persoon betekenen en ook als wethouder'.

Reactie Vugts

Tjebbe Vugts laat weten dat hij momenteel geen behoefte heeft om te reageren.